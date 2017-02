Ο πρώτος τίτλος για τον Πέδρο Ενρίκε

Ο Πέδρο Ενρίκε αναδείχθηκε, από τους χρήστες του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας.