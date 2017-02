Θέμα τα γκολ του Μήτρογλου στο twitter του Champions League (pic)

Ο Κώστας Μήτρογλου συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς με την φανέλα της Μπενφίκα με τον άλλοτε επιθετικό του Ολυμπιακού να είναι σε φουλ φόρμα το τελευταίο διάστημα έχοντας σημειώσει οκτώ γκολ στα δέκα τελευταία επίσημα παιχνίδια των «αετών» σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα γκολ αυτά μνημόνευσε και ο επίσημος λογαριασμός του Champions League στο twitter ενόψει κιόλας των αγώνων που θα δώσει η Μπενφίκα με την Ντόρτμουντ για τους 16 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την επόμενη εβδομάδα.

Kostas Mitroglou has scored 8 goals in his last 10 games for Benfica in all competitions. #UCL pic.twitter.com/pU1b6ujNel

— Champions League (@ChampionsLeague) 9 February 2017