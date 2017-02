Και με την απουσία της... πάλι πρώτη η Γιουβέντους (pic)

Οι «μπιανκονέρι» σέρνουν... ανενόχλητοι τον χορό στη Serie A, έχοντας απόσταση εφτά βαθμών στην κορυφή και η δυναμική της ομάδας του Αλέγκρι είναι τέτοια που δείχνει ότι όσο κι αν τρέξουν οι Ρόμα και Νάπολι στον μαραθώνιο του φετινού πρωταθλήματος, δεν θα προλάβουν τη «Γηραιά Κυρία».

Έπειτα και από το παιχνίδι με την Κροτόνε, το βράδυ της Τετάρτης, η Γιουβέντους, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερους πόντους από κάθε άλλη ομάδα, από το 2006 και μετά, στην πρώτη κατηγορία.

Το αξιοσημείωτο, είναι πως στην πρώτη χρονιά, από την οποία υπολογίστηκαν οι επιδόσεις των συλλόγων της Serie A, αυτή του Τορίνο δεν βρισκόταν καν μαζί τους! Η αγωνιστική περίοδος 2006-2007 πέρασε με τους «μπιανκονέρι» στη Serie B έπειτα από το σκάνδαλο calciopoli και παρ' όλα αυτά, η ομάδα κατάφερε να έχει φτάσει πλέον στους 767 βαθμούς, έναν περισσότερο από τη Ρόμα, εφτά από την Ίντερ, 58 από τη Μίλαν και 32 από τη Νάπολι!

Juventus now have more Serie A points than any other team since 2006/07…despite spending a whole season in Serie B pic.twitter.com/L1EjhDGNI3

— Bleacher Report UK (@br_uk) February 9, 2017