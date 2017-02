Νέο «χρυσό» συμβόλαιο για Λαλάνα (pic)

Δημοσίευμα θέλει τον Άνταμ Λαλάν να ανανεώνει τη συνεργασία του με την Λίβερπουλ μέχρι το 2021!

Βέβαια, σε αυτό που στέκονται άπαντες είναι στις απολαβές του, οι οποίες θα ανέρχονται στις 150.000 λίρες την εβδομάδα.

Καθόλου άσχημα, ε;

Το καλοκαίρι του 2014, οι «reds» κατέβαλαν το ποσό των 25.000.000 ευρώ για να αποκτήσουν τον Λαλάνα από τη Σαουθάμπτον.

Φέτος μετρά 26 συμμετοχές, 7 γκολ και 7 ασίστ και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να υπηρετεί την κόκκινη φανέλα για πολύ ακόμη.

Adam Lallana is reportedly set to sign a new £150,000/week Liverpool contract that runs until 2021, according to @TeleFootball. pic.twitter.com/jfSxyIxU7B

— Bleacher Report UK (@br_uk) February 8, 2017