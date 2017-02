Πήρε πρόκριση και... επέστρεψε το κοτόπουλο στη Λέστερ (pic)

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι φερόταν να έχει απαγορεύσει τα burger στους ποδοσφαιριστές του το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να μην επηρεάζεται η φυσική τους κατάσταση και τα κιλά τους, σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο που διανύει η ομάδα.

Οι «αλεπούδες» έφτασαν στο 3-1 επί της Ντέρμπι στον μεταξύ τους επαναληπτικό και η πρόκριση στον 5ο γύρο του Κυπέλλου... επανέφερε το κοτόπουλο, όπως έδειξε ο Φουχς με το «καλαμάκι» που έτρωγε μετά το ματς.

Chicken is back on the menu #FoxesNeverQuit #NoFuchsGiven pic.twitter.com/ruH1ch8RWR

— Christian Fuchs (@FuchsOfficial) February 8, 2017