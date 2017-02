Ο Ουάρντα θέλει να κερδίσει τη φανέλα του! (pic)

Ο Αμρ Ουάρντα απαντάει στα μηνύματα των φίλων του στο Twitter, ανεβάζει φωτογραφίες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, γενικά δείχνει, μέσω των social media, ενθουσιασμένος για το γεγονός της παρουσίας του από την Τετάρτη και επίσημα στις τάξεις του «Δικεφάλου»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσω των επίσημων λογαριασμών της στο Facebook και στο Twitter, αποφάσισε να χαρίσει την υπογεγραμμένη φανέλα του Αιγύπτιου ποδοσφαιριστή, σ’ έναν νικητή του σχετικού διαγωνισμού.

Για να μπει στην κλήρωση κάποιος follower της ομάδας θα πρέπει να κάνει share την σχετική ανάρτηση.

Κι ένας από όσους έκαναν προώθηση της ανάρτησης ήταν και ο Αμρ Ουάρντα!

Με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να του επισημαίνει ότι δεν χρειαζόταν να το κάνει, αφού είναι δική του η φανέλα!!!

@AmrWarda10 You don't have to RT. It's your shirt ⚫⚪⚫⚪

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 8 Φεβρουαρίου 2017