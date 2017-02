Η Λίβερπουλ και ο Λόβρεν δείχνουν τον δρόμο...

Τα μάτια μου έπεσαν στο trailer, δεν χρειάστηκε καν να περιμένω να δω την προβολή του ντοκιμαντέρ της LFCTV για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Μου έφτασε το trailer για να πάρω το μήνυμα, όπως το πήραν και τα εκατομμύρια των φίλων του ποδοσφαίρου παγκοσμίως, που ακολουθούν τους επίσημους λογαριασμούς της Λίβερπουλ στα social media.

“Λόβρεν ο πρόσφυγας” είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, στο οποίο ο ίδιος ο κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ, εξιστορεί μπροστά στην κάμερα πως αναγκάστηκε σε μικρή ηλικία να γίνει πρόσφυγας, να ξεριζωθεί από το σπίτι του, λόγω του εμφυλίου πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Ασφαλώς και θα το δω όλο το ντοκιμαντέρ, όταν θα προβληθεί από το επίσημο κανάλι της Λίβερπουλ, αλλά είναι μία λεπτομέρεια μπροστά στο μεγαλείο του ίδιου του club και φυσικά του Ντέγιαν Λόβρεν, που όπως εξηγεί και ο ίδιος, αποφάσισε να μιλήσει για αυτήν την πολύ δύσκολη εμπειρία της ζωής του, κόντρα στην επιθυμία της μητέρας του που του είχε ζητήσει να το αποφύγει...

Η Λίβερπουλ και ο Λόβρεν αποφάσισαν να δείξουν σε όλο τον κόσμο ότι ο καθένας μπορεί ένα ωραίο πρωί στα καλά καθούμενα, χωρίς να το επιδιώξει, χωρίς να το επιθυμεί, να αναγκαστεί να γίνει πρόσφυγας. Στέλνει σε όλους αυτούς τους μεγαλόσχημους, αλλά και σε όλους τους άλλους τους καθημερινούς ανθρώπους που βρίσκονται ανάμεσα μας, το ξεκάθαρο μήνυμα ότι πρόσφυγας δεν γίνεσαι από επιλογή, αλλά από ανάγκη, παρά την θέλησή σου. Κυρίως στέλνει το μήνυμα ότι ο πρόσφυγας δεν είναι το παιδί ενός κατώτερου Θεού, αλλά ένα παιδί που αύριο μπορεί να διακρίνεται, να είναι επιτυχημένο, να έχει την καθολική, την παγκόσμια αναγνώριση για αυτό που κάνει.

Την ώρα που ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ χτίζει τείχος και απαγορεύει με διατάγματα την είσοδο στην χώρα του σε όποιον πρόσφυγα δεν του κάνουν τα μούτρα του ή η θρησκεία του, την ώρα που οι Ευρωπαϊοι ηγέτες εθελοτυφλούν και η ελληνική κυβέρνηση καμαρώνει που δίνει σε όλους τους πρόσφυγες ένα ξεροκόμματο σε καθημερινή βάση, την ώρα που οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας μπουκάρουν στα σχολεία απειλώντας και ασκώντας ψυχολογική και σωματική βία σε όσους γονείς και δασκάλους δέχονται τα προσφυγόπουλα, η Λίβερπουλ και ο Λόβρεν αποφασίζουν να γυρίσουν αυτό το ντοκιμαντέρ...

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να περάσεις αυτό το μήνυμα σε εκατομμύρια ανθρώπους από αυτόν που επέλεξε η Λίβερπουλ και ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός. “Λόβρεν ο πρόσφυγας” για να καταλάβουν όλοι ότι πρόσφυγας θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς... Βλέποντας το trailer όσοι τυχόν δεν το έχετε ήδη δει, νομίζω ότι θα πάρετε και εσείς το μήνυμα...

Lovren: My Life as a Refugee - airs today at 22:00 GMT on LFCTV!

Warning: this clip contains footage which some viewers may find upsetting. pic.twitter.com/r8ryMhUEb9

— Liverpool FC (@LFC) February 8, 2017