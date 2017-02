Η δεύτερη νιότη του Ίκερ Κασίγιας (pic & vid)

Η καριέρα του πέρασε από... σαράντα κύματα, από τότε που ξεκίνησε να μένει εκτός ενδεκάδας της Ρεάλ. Επηρεάστηκε πάρα πολύ και αυτό φάνηκε στην απόδοσή του, με την καριέρα του να παίρνει πορεία φθίνουσα.

Όμως ο 35χρονος, πλέον, Ίκερ Κασίγιας, κατάφερε να αποδείξει πως έχει ακόμα μπροστά του «ποδοσφαιρική ζωή» και φέτος πραγματοποιεί μία εξαιρετική χρονιά.

Έχει προσαρμοστεί στο Οπόρτο και βοηθάει την Πόρτο να έχει την καλύτερη άμυνα στην ευρώπη, πραγματοποιώντας μερικές εξαιρετικές εμφανίσεις, με αποκρούσεις όπως αυτή που χάρισε την Κυριακή τη νίκη στους «Δράκους» κόντρα στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Casillas with an UNBELIEVABLE match winning save for Porto in a top of the table clash!!! pic.twitter.com/r0e1nC5Ezn

— Saoud (@AlMannai_S) 4 Φεβρουαρίου 2017