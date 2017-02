«Λόβρεν: Η ζωή μου ως Πρόσφυγας»

«Μακάρι να μπορούσα να εξηγήσω τα πάντα ό, τι συνέβησαν. Ακούτε τόσες πολλές ιστορίες, αλλά κανείς δεν ξέρει την πραγματική αλήθεια. Αυτό ακριβώς συνέβη. Θα αλλάξει απλά τα πάντα. Πως έγιναν όλα μέσα στη νύχτα. Ένας πόλεμος μεταξύ τριών διαφορετικών πολιτισμών. Θυμάμαι όταν οι σειρήνες χτυπούσαν. Ήμουν τόσο φοβισμένος γιατί σκεφτόμουν πως θα μας χτυπήσουν «βόμβες» ή ότι κάτι άλλο χειρότερο θα συμβεί», λέει ο αμυντικός Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε το trailer και... υπομονή μέχρι την Τετάρτη, οπότε και θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ από το LFCTV!

'Lovren: My Life as a Refugee' - Coming February 8

Warning: this clip contains news footage from the Bosnian War, which may be distressing. pic.twitter.com/ewp37XvPSX

