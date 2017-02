Από τον Ριγκομπέρτ Σονγκ είχε να αναδείξει κορυφαίο παίκτη σε Κόπα Άφρικα το Καμερούν.

Ο 21χρονος Κριστιάν Μπασογκόγκ κατάφερε να ξεχωρίσει και να πάρει αυτή την τιμητική διάκριση, βοηθώντας την ομάδα του να κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι στην Αίγυπτο.

Congratulations to C. Bassogog who is the Total Man of the Competition! What an amazing tournament! #CAN2017 #FootballTogether pic.twitter.com/4ghnjIWQ89

— CAF (@CAF_Online) February 5, 2017