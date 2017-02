Πρώτα πανηγύρισε και μετά... σούταρε ο Μπάρκλεϊ (vid)

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, που φέτος έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες στην προσπάθειά του να βρει ισορροπία και να συνεισφέρει επιθετικά αλλά και αμυντικά στα «ζαχαρωτά», αναζητώντας και τη σταθερότητα στις εμφανίσεις του, διαμόρφωσε το τελικό 6-3 για την ομάδα του Κούμαν απέναντι στους «cherries», το απόγευμα του Σαββάτου.

Έχοντας καταφέρει να περάσει και τον Μπόρουτς και βλέποντας την κενή εστία, πρώτα πανηγύρισε και μετά... σοβαρεύτηκε ξανά για να πλασάρει και να σκοράρει.

Μια στο εκατομμύριο να έκανε... τσαφ ή να προλάβαινε ο αμυντικός που τρέχει λίγο πιο δίπλα του...

Happiness is watching a delirious @RBarkley20 celebrate a Goal before he has even rolled the ball into the net #COYB #SixOfTheBest pic.twitter.com/gxaxc4Hcxu

