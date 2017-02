«Με διάσειση ο Μπεγερίν, δεν είχε καταλάβει το γκολ» (vid)

Ο Ισπανός μπακ των «κανονιέρηδων» συμμετείχε στη φάση από την οποία οι «μπλε» πέτυχαν το πρώτο από τα τρία τους γκολ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το μεσημέρι του Σαββάτου, χάνοντας την εναέρια μονομαχία με τον Μάρκος Αλόνσο.

Ωστόσο, ο συμπατριώτης του, πήγε στη φάση με απλωμένο το χέρι, βρήκε τον Μπεγερίν στο πρόσωπο και αυτός σωριάστηκε άτσαλα στο έδαφος, χτυπώντας ξανά το κεφάλι του...

Αντικαταστάθηκε αμέσως αφού δεν μπορούσε να συνεχίσει και ο Βενγκέρ έκανε γνωστό πως ο ποδοσφαιριστής είχε υποστεί διάσειση, ενώ δυσκολευόταν να επικοινωνήσει και ν' αντιληφθεί το σκορ και το χρονικό σημείο του αγώνα. «Δεν είχε καταλάβει καν ότι μπήκε γκολ όταν σηκώθηκε... Είχε χάσει τελείως τη φάση» είπε ο Αλσατός κόουτς.

The after effect of a Marcos Alonso "50/50" #Bellerin #AFC #FootyOnTop pic.twitter.com/LvcLQ8k14b

— #FootyOnTop (@DDFootyFactory) February 5, 2017