Η συγγνώμη του Τσάμπερλεϊν για το... Wenger out (pics)

Ο Άγγλος εξτρέμ της Άρσεναλ, λίγο μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όπου η ομάδα του ηττήθηκε 3-1 από την Τσέλσι και έμεινε στο -12 από την κορυφή, «ασπάστηκε» ένα μήνυμα από λογαριασμό φίλων των «κανονιέρηδων» στο twitter, με τη σημείωση WENGER NEEDS TO GO!

Ασφαλώς η κίνησή του αυτή έγινε αμέσως αντιληπτή, προκλήθηκε ένας μικρός σάλος στις τάξεις των οπαδών της ομάδας στα social media και λίγη ώρα αργότερα, ο ποδοσφαιριστής τοποθετήθηκε γράφοντας: «Δεν ήθελα να κάνω το “like” στην ανάρτηση αυτή... Δεν το κατάλαβα καν πως έγινε».