Με αυτή την απόκρουση ο Κασίγιας γλίτωσε την Πόρτο (vid)

Ο Ισπανός πορτιέρο εκτινάχθηκε, στη δεξιά του πλευρά και απέκρουσε μια κεφαλιά προς την εστία του στο κόρνερ με το οποίο σημειώθηκε η τελευταία φάση της αναμέτρησης, το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Ζόρζε Ζέσους, αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, πήγε να συγχαρεί τον Κασίγιας και όπως δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου «του είπα ότι εκείνος πήρε το ματς για την Πόρτο...».

Δείτε την εκπληκτική απόκρουση :

Casillas with an UNBELIEVABLE match winning save for Porto in a top of the table clash!!! pic.twitter.com/r0e1nC5Ezn

— Saoud (@AlMannai_S) February 4, 2017