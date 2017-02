Ο Εζίλ φώναζε στους Μονρεάλ και Αλέξις να πάνε στον κόσμο (vid)

Ο Γερμανός, φώναξε στους Μονρεάλ και Αλέξις που κατευθύνθηκαν αμέσως στ' αποδυτήρια, αλλά εκείνοι δεν άκουσαν.

Κάποια στιγμή γύρισαν το κεφάλι, ο Ισπανός μπακ χειροκρότησε προς το μέρος των φιλοξενούμενων οπαδών στο γήπεδο των «μπλε» και αποχώρησε, με τον Χιλιανό απλά να συνεχίζει το δρόμο του...

Δείτε το βίντεο :

A frustrated Mesut Özil after the game shouts at Alexis Sanchez and Nacho Monreal for not going over to the Arsenal away supporters. pic.twitter.com/XAx8TghCHn

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) February 4, 2017