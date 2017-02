Ο ΠΑΟΚ τρολάρει την Ντόρτμουντ! (pic)

Η Μπορούσια, πριν τη σέντρα στον αγώνα με τη Λειψία, μετρά 29 ματς χωρίς ήττα στο γήπεδό της. Ο επίσημος λογαριασμός της στο twitter το θύμηθηκε, ωστόσο ο ΠΑΟΚ έσπευσε να τον «διορθώσει»! Με δόση χιούμορ, οι ασπρόμαυροι αναφέρθηκαν στη μεγάλη νίκη μέσα στο γήπεδο της Ντόρτμουντ και έγραψαν: «Στην πραγματικότητα είναι 14 μήνες από το μεταξύ μας ματς, αλλά πράγματι, είναι ένα εντυπωσιακό σερί»!

Actually in the last 14 months since our #UEL match but it's really an impressive run! #PAOK https://t.co/biJRsttbKW

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) February 4, 2017