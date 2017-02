Εχει… τρελαθεί ο Αργεντινός και σκοράρει κάθε φορά που στήνει την μπάλα για εκτέλεση φάουλ. Ο σταρ τον Μπλαουγκράνα βρήκε δίχτυα από πολύ δύσκολη γωνία κόντρα στους Βάσκους, τους οποίους είχε… σκοτώσει και στο Κύπελλο και έφτασε τα 27 γκολ με αυτό τον τρόπο. Ετσι, ο Μέσι άφησε για πάντα πίσω έναν άλλο legend του κλαμπ, τον Ρόλαντ Κούμαν, που σταμάτησε στα 26.

@RoyNemer Messi's not bad at free kicks part two. pic.twitter.com/rtO6SL42u0

— Roy Nemer (@RoyNemer) February 4, 2017