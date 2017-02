Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Βραζιλιάνος έκανε τα πιο απίστευτα πράγματα που έχει συναντήσει το ανθρώπινο μάτι στο ποδόσφαιρο και πλέον είναι επίσημα Πρεσβευτής των Καταλανών. Με αφορμή το γεγονός και την επίσημη παρουσίασή του, οι Blaugrana τύπωσαν ξανά φανέλες με το όνομά του...

#Ronaldinhoisback

LIVE: At 5.30pm, follow the presentation of @10Ronaldinho as Barça ambassador https://t.co/DXPZrEvtTm pic.twitter.com/dmz5W5n25X

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2017