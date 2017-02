Ο Σισέ δεν ξέχασε τα γενέθλια του Παναθηναϊκού (pic)

Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια περίπου 6 χρόνια από τότε που έφυγε από τον Παναθηναϊκό για την Λάτσιο, όμως ο Τζιμπρίλ Σισέ δεν ξεχνά τα όσα έζησε φορώντας την φανέλα του «τριφυλλιού».

Για αυτό και ανήμερα των γενεθλίων του, έγραψε στο Twitter...

«109 χρόνια. Συγχαρητήρια. Είμαι πολύ υπερήφανος που έπαιξα σε μία τόσο ιστορική ομάδα».

109 years old congratulation so proud to have played for such an historical club #green #Panathinaikos #gate13 #truelove pic.twitter.com/dLj4NXxK9g

— Djibril Cisse (@DjibrilCisse) February 3, 2017