Ηρθε η νέα φανέλα του ΠΑΟΚ

Πιο αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Ήταν η πρώτη φορά που ο κόσμος κλήθηκε ν’ αποφασίσει για τη φανέλα που θα φορά ο ΠΑΟΚ. Το αποτέλεσμα κρίνεται εντυπωσιακό. Το δικό σας κριτήριο είναι αυτό που δημιούργησε την Limited Black.

Η επετειακή εμφάνιση των 90 χρόνων που τόσο αγαπήθηκε, μπαίνει πλέον στο σεντούκι της ιστορίας και τη θέση της παίρνει μια πολύ όμορφη όσο και λιτή φανέλα με μοντέρνο σχεδιασμό, βασισμένη στο μαύρη χρώμα. Γιατί black is the new black.

Tην Limited Black με τον Δικέφαλο και τα ιδιαίτερα ανθρακί μανίκια την επιλέξατε εσείς ανάμεσα από άλλα δύο σχέδια μέσα από την πρωτότυπη ψηφοφορία που δημιούργησε ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τη Macron.

Η ιταλική εταιρεία, άλλωστε, βάζει για ακόμη μία φορά τη σφραγίδα της. Η καινούρια εμφάνιση του ΠΑΟΚ χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας – MPerformance System – για την μέγιστη προστασία από τον ιδρώτα και φέρει επάνω της τόσο τα λογότυπα γνησιότητας του ΠΑΟΚ όσο και της Macron.

Η Limited Black Jersey κάνει πρεμιέρα στα PAOK FC Official Stores από σήμερα Πέμπτη (02.02)».

Μπορείτε να την αποκτήσετε εδώ