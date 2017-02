«Ντου» Μουρίνιο σε δημοσιογράφο (vid)

Ο Πορτογάλος προπονητής της Γιουνάιτεντ μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Χαλ του Μάρκο Σίλβα σχολιάζοντας το ματς έριχνε τις ευθύνες στον διαιτητή για τις καθυστερήσεις που έκαναν οι αντίπαλοι. Ο δημοσιογράφος θέλησε να τον ρωτήσει αν θα έπρεπε ο διαιτητής να τους σηκώσει και εκεί ήρθε το ξέσπασμα με τον Μουρίνιο σε έντονο ύφος να λέει «αν δεν γνωρίζεις ποδόσφαιρο δεν θα έπρεπε να είσαι με ένα μικρόφωνο στο χέρι» και στη συνέχεια να φεύγει.

Jose Mourinho is not happy. Not happy at all... #MUFC pic.twitter.com/zpr17WYjM0

— BBC Sport (@BBCSport) February 1, 2017