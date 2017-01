Το όνομα του Λούκα Μιλιβόγεβιτς έχει προκαλέσει... σύγχυση στους φίλους της Κρίσταλ Παλας, καθώς δυσκολεύονται να το πουν! Έτσι, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, για να τους βγάλει από την δύσκολη θέση, μέσω twitter τους είπε πως μπορούν να τον φωνάζουν απλά Λούκα!

You can call him Luka! #WelcomeLuka pic.twitter.com/BNqzbIbGmW

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 31, 2017