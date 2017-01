Επίσημο του Μιλιβόγεβιτς στην Πάλας! (pics & vid)

Το deal του Γενάρη για τον Ολυμπιακό είναι και επίσημο πλέον!

Ο άλλοτε αρχηγός των Πειραιωτών, Λούκα Μιλιβόγεβιτς, πολύ λίγο μετά το τέλος της νικηφόρας αναμέτρησης της Κρίσταλ Πάλας με την Μπόρνμουθ έκλεισε και τυπικά. Η Πάλας τον ανακοίνωσε με συμβόλαιο 3,5 ετών ενώ όπως αναφέραμε και νωρίτερα οι ετήσιες απολαβές του θα είναι της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ.

BREAKING: #CPFC are delighted to announce the signing of Luka Milivojevic on a three-and-a-half year deal! #WelcomeLuka pic.twitter.com/WiV1voaVgi

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 31, 2017