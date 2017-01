«Κατηγορείται» για... εμπρησμό ο Γουίλ Γκριγκ (pics)

Ο Γουίλ Γκριγκ κατάφερε να γίνει το... πρόσωπο του Euro, με το σύνθημα «Will Grigg's on Fire» να γίνεται viral! Δε θα μπορούσε, λοιπόν, να γλιτώσει το τρολάρισμα, καθώς λίγες ώρες μετά το ματς της Γιουνάιτεντ με τη Γουίγκαν όπου αγωνίζεται, το Ολντ τράφορντ... πήρε φωτιά! Και έτσι, οι Άγγλοι με το πάντα ιδιαίτερο χιούμορ τους, δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη... κατηγορώντας τον για εμπρησμό!

@MENnewsdesk Fire at Old Trafford in South Stand ... Fire alarm going off since 7am and smoke!!! pic.twitter.com/5VXg2PAo2q — Sarah Louise Feeney (@Feenish87) 30 Ιανουαρίου 2017

Will Grigg played yesterday against Man United and now old Trafford is literally on fire — Ryan OLeary (@ryanoleary13) 30 Ιανουαρίου 2017

Old Trafford is on fire. Did Will Grigg get left behind after the match yesterday or something? — Jon-T (@AchtungJono) 30 Ιανουαρίου 2017