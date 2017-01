Κατέρρευσε κυριολεκτικά ο Μανέ μετά το χαμένο του πέναλτι! (vid)

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη του ματς και τον αποκλεισμό της Σενεγάλης από τη συνέχεια του Κόπα Άφρικα από το Καμερούν.

Ο Σάντιο Μανέ έγινε ο μοιραίος παίκτης για την ομάδα του και δεν μπορούσε να το πιστέψει. Μέχρι και οι συμπαίκτες του αδυνατούσαν να τον συνεφέρουν και να τον κρατήσουν όρθιο!

Ο παίκτης της Λίβερπουλ εκτέλεσε το μοναδικό άστοχο πέναλτι του αγώνα και όπως θα δείτε, δεν μπόρεσε να το αντέξει!

Mane is inconsolable as he been told he must return to Liverpool pic.twitter.com/kqbJcVso7z

— David Blackwood (@david_767) 28 Ιανουαρίου 2017