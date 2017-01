Η εξήγηση του πανηγυρισμού του Γουέλμπεκ (vid)

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τοπράκ σκόραρε στο ματς της Λεβερκούζεν με την Χέρτα και το πανηγύρισε... ρίχνοντας αλάτι. Όταν ρωτήθηκε στη συνέχεια αποκάλυψε ότι το έκανε, καθώς ήθελε να το αφιερώσει στον σεφ Nusret Gökçe. Λίγες ημέρες αργότερα ο Γουέλμπεκ σκόραρε στην αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Σαουθάμπτον και το πανηγύρισε με τον ίδιο τρόπο, δείχνοντας ότι ο Τούρκος σεφ δεν εμπνέει μόνο τους παίκτες της Λεβερκούζεν.

Welbeck's "salt bae" celebration after what was a delightful dink to put Arsenal 1-0 up. pic.twitter.com/vNMMLSy6jD

