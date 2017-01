Ομιλία α λα Πατσίνο από τον Βενγκέρ! (vid)

Ο Θίο Γουόλκοτ αποκάλυψε ότι τεχνικός της Αρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, θύμισε Αλ Πατσίνο σε πρόσφατη ομιλία του στα αποδυτήρια. Στην ταινία Any Given Sunday, ο Αλ Πατσίνο μιλά με πάθος και εμπνέει τους παίκτες του πριν από έναν πολύ κρίσμο αγώνα στον οποία η ομάδα του νικά. Πριν τα Χριστούγεννα οι Gunners υπέστησαν διαδοχικές ήττες από Εβερτον και Μάντσεστερ Σίτι, όμως στη συνέχεια πήραν 5 νίκες σε 6 αγώνες. «Εκανε ομιλία την επόμενη μέρα του αγώνα» είπε στο κανάλι της Αρσεναλ στο youtube ο Θίο Γουόλκοτ. «Δεν μπορώ να μεταφέρω την ομιλία του γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετική. Μου θύμισε εκείνη στο Any Given Sunday και βασικά του το είπα. Βασικά ντράπηκα λίγο και δεν ήξερα αν έχει δει την ταινία αλλά έδειξε τρομερό πάθος και τόνισε το πόσα χρόνια έχουμε κατακτήσει το πρωτάθλημα».