H Αμπερντίν απέκτησε παίκτη που κάποτε τουίταρε πως την μισεί! (pic)

Το 2012 ο Κρίστι φορούσε τη φανέλα της Ινβερνές, που είναι η αιώνια αντίπαλος της Αμπερντίν. Αποφάσισε, λοιπόν, να μεταφέρει το μίσος του για την τελευταία μέσω εντός tweet.

Η ζωή τα έφερε έτσι, όμως, που μετά την μεταγραφή του στην Σέλτικ και στην προσπάθεια να πάρει χρόνο συμμετοχής, παραχωρήθηκε στην Αμπερντίν με την μορφή δανεισμού. Το πώς θα τον υποδεχθούν οι οπαδοί της τελευταίας παραμένει ερωτηματικό...

Best of luck to Ryan Christie who has just joined Aberdeen on loan for the rest of the season pic.twitter.com/vLkQTjsYj7

— Football Tweet (@Footy__Tweet) January 25, 2017