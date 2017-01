Το κούρεμα του Μουρίνιο και ο... χαβαλές για τα μαλλιά (vid)

Ο Πορτογάλος κόουτς, μίλησε ενόψει του επαναληπτικού με τη Χαλ για τα ημιτελικά του Λιγκ Καπ κι όταν ρωτήθηκε για το νέο του κούρεμα κι αν αυτό είναι κάποιου είδους... προετοιμασία για την πιθανή παρουσία της Γιουνάιτεντ στο «Γουέμπλεϊ», απάντησε:

«Είναι απλά ένα προνόμιο να μπορώ να κουρευτώ τόσο πολύ και σε έναν μήνα να έχω πάλι το μαλλί μου. Είναι ένα προνόμιο το οποίο... δεν έχουν μερικοί από εσάς και δεν μπορείτε να το κάνετε» είπε, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα Τύπου.

Μάλιστα, αποχωρώντας, έκανε χαμογελαστός high-5 με... φαλακρό δημοσιογράφο.

A new look for the boss! pic.twitter.com/gX47ZYHxDO

— Manchester United (@ManUtd) January 25, 2017