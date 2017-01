Τρελάθηκαν οι οπαδοί της Πάλας με Σάμπα! (pics)

Η Κρίσταλ Πάλας παλεύει για την παραμονή της και ο Αλαρνταϊς δίνει... ευκαιρία στον Κρίστοφερ Σάμπα. Ναι, τον αμυντικό που πέρασε από τον Παναθηναϊκό και δεν... ακούμπησε. Ο κόσμος της ομάδας... τρελάθηκε με αυτή τη δοκιμή και τα «χώνει» άσχημα για την επιλογή της τεχνικής ηγεσίας. «Επέστρεψα στο σπίτι περιμένοντας να δω πως αποκτήσαμε Βαμ Αανχολτ ή Μέσι, αλλά πήραμε τον Σάμπα», «Ο Σάμπα ποτέ δεν ήταν καλά» «Ποτέ δεν ήταν καλά από τότε που γέλαγε με την ΚΠΡ και την προσφορά 100.000 λιρών την εβδομάδα για επτά χρόνια».

Christopher Samba is on trial at Crystal Palace. Meanwhile, Sam Allardyce is sat at home, firing up an FM save from 2010 pic.twitter.com/TquZB52CaL

might not have even been manager 6 months ago tbh. I don't know how long ago things were cos i'm old enough to remember Christopher Samba.

Come home excited to hear we've signed Van Aahnolt or Messi, get Christopher Samba. #cpfc #Cpfcfamily

Just got home and seeing the words "Christopher Samba" plastered all over my timeline.

Does it get anymore embarrassing than that?

