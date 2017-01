«Μόνο Μέσι και Ρονάλντο πάνω από τον Ρούνεϊ»

Με ένα καταπληκτικό φάουλ στις καθυστερήσεις στην αναμέτρηση με την Στόουκ, ο Γουέιν Ρούνεϊ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 250 τέρματα.

Στο μεγαλείο του «παρεξηγημένου αρχηγού», όπως τον χαρακτήρισε ο Θάνος Σαρρής σε πρόσφατο κείμενό του στο four Four Two του gazzetta.gr, στάθηκε ο Σταν Κόλιμουρ.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός έγραψε σε σχετικό του άρθρο στην «Daily Mirror» μεταξύ άλλων:

«Αν εξαιρέσεις τους δύο μεγάλους, Λιονέλ Μέσι και Κριστάνο Ρονάλντο, είχε μια τόσο καλή καριέρα όσο κανείς άλλος στον κόσμο κατά την περασμένη δεκαετία. Δεν σπας το ρεκόρ τερμάτων του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, αν δεν είσαι κάτι ξεχωριστό».