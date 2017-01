Η ψήφος του κόσμου στον Περέιρα

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Ο Φακούντο Περέιρα αναδείχθηκε, από τους φίλους του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Λεβαδειακό στο γήπεδο της Τούμπας για την 16η αγωνιστική της Super League.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο με μοναδικό στόχο να επιστρέψει στις εντός έδρας επιτυχίες, μετά την «κρύα» ήττα από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό ήταν γνωστό πως εκρυβεπαγίδες, καθώς οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί πρόσφατα στην Λιβαδειά.

Αυτή την φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι παίκτες του Ίβιτς ήταν αποφασισμένοι, δεν άφησαν κανένα περιθώριο στον αντίπαλο και πανηγύρισαν μία άνετη νίκη με 3-0.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης που διοργανώθηκε από το paokfc.gr και το PAOK FC Official App ο Φακούντο Περέιρα συγκέντρωσε το 51,66% των ψήφων και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Ο Αργεντινός άσος πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή και κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα δύο φορές, ενώ έδωσε πνοή στην επίθεση του Δικεφάλου τόσο από τα άκρα όσο κι από το άξονα.

Στην δεύτερη θέση έμεινε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ , που μοίρασε δύο ασίστ και ήταν εξαιρετικός στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, οργανώνοντας τις επιθέσεις του Δικεφάλου. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Λέο Μάτος , ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο για την νίκη με ένα εντυπωσιακό γκολ, το οποίο αναδείχθηκε και Best Goal της 16ης αγωνιστικής της Super League».