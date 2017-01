«Τρομερή η δουλειά των γιατρών στο γήπεδο για τον Μέισον»

Ο Άγγλος μέσος της Χαλ συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο St.Mary's του Λονδίνου έπειτα από την επέμβαση στην οποία χρειάστηκε να υποβληθεί για το κάταγμα που υπέστη στο κρανίο, σε εναέρια σύγκρουση με τον Γκάρι Κέιχιλ στα πρώτα λεπτά της νίκης (2-0) της Τσέλσι επί των «τίγρεων» στο «Στάμφορντ Μπριτζ», το απόγευμα της Κυριακής.

Η Χαλ, ενημέρωσε πως ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει για παρακολούθηση και τις επόμενες μέρες, δίχως ακόμα να έχει διευκρινιστεί αν έχει αποφευχθεί ο κίνδυνος για τη ζωή του.

«Ήμουν στο ματς και παρά το γεγονός πως υπήρχε γενικότερα ανησυχία εκείνες τις στιγμές, πρέπει να παραδεχθώ πως ήταν παραδειγματικές οι κινήσεις και η αντίδραση των ιατρικών επιτελείων για τον Μέισον. Φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο όλη η ενημέρωση και τα μαθήματα από τον οργανισμό Headway για τέτοια περιστατικά στο ποδόσφαιρο» δήλωσε ο επικεφαλής του ιδρύματος, Πίτερ ΜάκΚαμπι.

Από την πλευρά της, η Χαλ, ευχαρίστησε άπαντες για τα μηνύματα στήριξης και τις ευχές που έφτασαν στα γραφεία της από τον ποδοσφαιρικό κι όχι μόνο κόσμο...

Superb show of love from the #FootballFamily last night!

We would like to thank you all for your messages of support for @RyanMason

— Hull City (@HullCity) January 23, 2017