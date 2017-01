«Κάταγμα στο κρανίο ο Μέισον, σταθερή η κατάστασή του» (vid&pics)

«Ο Ράιαν Μέισον της Χαλ παλεύει για τη ζωή του, καθώς από τη σύγκρουση με τον Γκάρι Κέιχιλ υπέστη κάταγμα στο κρανίο ενώ έχει και αιμορραγία στον εγκέφαλο».

Αυτό ήταν το ρεπορτάζ της «mirror.co.uk», αλλά ευτυχώς λίγο αργότερα η ομάδα με ανακοίνωσή της ανακουφίζει άπαντες, τονίζοντας ότι η κατάστασή του έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Μάλιστα, χειρουργήθηκε και παραμένει στην εντατική με την κατάστασή του να είναι σταθερή, όπως ενημερώνουν οι «τίγρεις».

Αναλυτικά αναφέρουν οι άνθρωποι της Χαλ:

«Ο σύλλογος είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι ο Ράιαν Μέισον υπέστη κάταγμα στο κρανίο, στο προγραμματισμένο μας ματς με την Τσέλσι αυτό το απόγευμα.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο St. Mary όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Ράιαν είναι σε σταθερή κατάσταση και αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο τις επόμενες μέρες.

Ο καθένας στο σύλλογο θα ήθελε να εκφράσει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες για την άριστη και άμεση περίθαλψη που παρέχεται στον Ράιαν από το τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών και της Νευροχειρουργικής Μονάδας στο νοσοκομείο St. Mary».

Η σφοδρή σύγκρουση συνέβη στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Τσέλσι στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα ο μέσος της Χαλ να πέσει στο έδαφος για περίπου 8 λεπτά.

Ο παίκτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο St Mary, αφού πρώτα του τοποθέτησαν κολάρο στο λαιμό, ενώ τον είχαν ήδη τροφοδοτήσει και με οξυγόνο.

Νωρίτερα, ο Μάρκο Σίλβα είχε δηλώσει, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει τα νέα: «Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή θα μείνει στο νοσοκομείο. Ελπίζω να μην είναι τίποτα το σοβαρό, αλλά θα δούμε. Δεν ξέρω αν είναι ξύπνιος. Ο γιατρός μου είπε ότι είναι στο νοσοκομείο και ότι περιμένει νέα».

After a clash of heads with Cahill, Hull's Ryan Mason stayed down almost nine minutes before being stretchered off to applause from all. pic.twitter.com/cOZknO8etH

