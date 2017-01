"Do not worry about the future, it is huge", (σ.σ. μην ανησυχείτε για το μέλλον, είναι τεράστιο). Αυτήν την φράση έγραψε στο Instagram του ο Σέρβος άσος και αρχηγός του Ολυμπιακού για τους πιτσιρικάδες, όπως οι Ρέτσος, Μανθάτης και Ανδρούτσος.