Τα... εορταστικά παπούτσια του Ρούνεϊ για τα 250 γκολ (pics)

Με το γκολ που πέτυχε και με το οποίο ισοφάρισε στο τελικό 1-1 απέναντι στη Στόουκ, το απόγευμα του Σαββάτου, ο Ρούνεϊ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φτάνοντας στα 250 τέρματα και ξεπερνώντας τον Σερ Μπόμπι Τσάρλτον που είχε σταματήσει στα 249.

Η Nike του είχε ετοιμάσει τα παπούτσια από την ημέρα που κόντρα στη Ρέντινγκ για το Κύπελλο Αγγλίας είχε ισοφαρίσει την επίδοση του θρύλου της ομάδας και περίμενε πλέον το 250ο γκολ του Άγγλου φορ για ν' αποκαλύψει τα νέα, ειδικά διαμορφωμένα για τον ποδοσφαιριστή, παπούτσια...

Λυών - Μαρσέιγ με επιστροφή, αν ο Λακαζέτ σκοράρει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης.

Wayne Rooney's new Nike boots after his 250th Man United goal pic.twitter.com/GPKR4JgNt4

— 101 Great Goals (@101greatgoals) January 22, 2017