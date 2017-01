Όλος ο... ντουνιάς τρολάρει τον Τζέραρντ για το γλίστρημα! (vids)

Ο θρύλος της Λίβερπουλ και νυν διευθυντής των ακαδημιών του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ, φιλοξενήθηκε στο στούντιο του BT Sport για το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με την Τότεναμ και προσπαθούσε ν' αναλύσει την κατάσταση μετά και το 2-2 στο «Etihad».

Στην αναφορά του για την υπόθεση του τίτλου και κατά πόσο αυτός... ξεγλιστράει από τις υπόλοιπες ομάδες, ο παρουσιαστής δεν κρατήθηκε και τον συμπλήρωσε λέγοντας: «Μιλώντας για... γλιστρήματα, έτσι;», με τον «Stevie G» να πιάνει το υπονοούμενο και να χαμογελάει...

Haha Jake Humphrey just went there.... 'Talking of slips'... Don't think Gerrard was happy with it . Well done @mrjakehumphrey pic.twitter.com/iDoI7RUuMU

— Ouney (@Ouney86) January 21, 2017