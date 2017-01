Γκολάρα και... ιστορία ο Ρούνεϊ! (vid)

Η Γιουνάιτεντ βρισκόταν πίσω στο σκορ από νωρίς στο ματς με την Στόουκ και ο Μουρίνιο αποφάσισε να βάλει τον Γουέιν Ρούνεϊ στο 67’. Και εκείνος τον αποζημίωσε. Έσωσε τους κόκκινους διάβολους στο 4’ των καθυστερήσεων, ισοφαρίζοντας με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ για το τελικό 1-1 και έφτασε τα 250 γκολ με τη φανέλα της, για να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της!

Wayne Rooney: Has now become Manchester United’s all-time record goalscorer (250 goals) in all competitions #mufc pic.twitter.com/3dLS1EwInb

— WhoScored.com (@WhoScored) January 21, 2017