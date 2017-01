Έσωσε την ομάδα που τον πλήρωνε με... burgers!

Ο Μπολάσι πήρε μεταγραφή 30 εκατ. λιρών το καλοκαίρι από την Κρίσταλ Πάλας στην Έβερτον, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός τον έχει αφήσει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο 27χρονος μέσος απάντησε άμεσα στην έκκληση βοήθειας της Χίλιγκντον Μπόρο, από την οποία είχε ξεκινήσει την καριέρα του.

Ο σύλλογος ζήτησε οικονομική βοήθεια, προκειμένου να μην διαλυθεί και ο Μπολάσι τον έσωσε. Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, όταν αγωνιζόταν εκεί την περίοδο 2006-07 πληρωνόταν με... burgers!

A sad sad day to see a historic club pull out of football.

But when your hands are tied and your being treated this way, it's all we can do

— Hillingdon Boro' FC (@officialHbfc) January 17, 2017