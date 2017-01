Ο Ισπανός αμυντικός των «μπλαουγκράνα» το πλήρωσε πολύ ακριβά το... ατόπημά του, όταν έριξε σφαλιάρα στον Ουρουγουανό επιθετικό, αφού αυτός είχε τη βοήθεια και του Βραζιλιάνου συμπαίκτη του για να... ισοπεδώσουν τον Πικέ!

Δείτε το βίντεο :

VIDEO: Luis Suarez, Neymar and Gerard Pique during the training session. pic.twitter.com/tjAQlJIsBK

— Barça News Forum (@BarcaNewsForum) January 18, 2017