Έφερε Κέβιν Ντιόγκο η Κέρκυρα (vid)

Στην Ελλάδα για λογαριασμό της Κέρκυρα βρίσκεται από την Δευτέρα, ο Κέβιν Ντιόγκο. Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta.gr, ο Γάλλος μέσος ήρθε στη χώρα μας στην αρχή της εβδομάδας και την Τρίτη πέρασε από εργομετρικά και ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά και οι «Φαίακες» θα προχωρήσουν στην απόκτησή του.

Την Τετάρτη θα βρεθεί στο Περιστέρι όπου θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Κέρκυρας με τον Ατρόμητο. Το πρωί της Πέμπτης θα αναχωρήσει μαζί με την αποστολή για το νησί του Ιονίου, όπου και θα τακτοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Το who is who

Πρόκειται για 25χρονο αμυντικό μέσο, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως στόπερ, αλλά και ως δεξί μπακ. Αγωνιζόταν στην Κλερμόν Φεράν, στην οποία την φετινή σεζόν είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε μόλις σε δύο παιχνίδια και αυτά στο Λιγκ Καπ Γαλλίας με την φανέλα της Κλερμόν, πριν βρεθεί στην Σατορού με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Εκεί αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια, σημειώνοντας και ένα γκολ. Πιο γεμάτη του σεζόν ήταν την περίοδο 2014/15 όπου με την Κλερμόν αγωνίστηκε σε 22 παιχνίδια.

Ο Ντιόγκο, έχει περάσει και από τις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν, όπως και από αυτές των Καέν και Σενς. Στην Κλερμόν ανήκει από το 2013 και με την οποία μέτρησε συνολικά 29 συμμετοχές.