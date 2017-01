Καίγεται η Σεβίλλη, κράξιμο σε Ράμος (vid)

O Σέρχιο Ράμος πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ στο ματς κυπέλλου κι έκανε ενέργειες που εξόργισαν τους οπαδούς της Σεβίλλης. Ετσι, λίγο πριν την έναρξη του ματς και η υποδοχή για τον αμυντικό της Ρεάλ ήταν... καυτή! Πολλά... γαλλικά και προσβλητικά συνθήματα για τον Ράμος, ωστόσο ο τελευταίος δεν αντέδραση. Παράλληλα, θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στην αποστολή της Σεβίλλης, με τον κόσμο να ζητά νίκη στον αποψινό... τελικό.

Sevilla fans before their game against Real Madrid tonight. Via @Gonzalito83pic.twitter.com/jaJOffqTKS

— When Sunday Comes (@wscsm1) January 15, 2017