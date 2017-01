Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ στο... σώμα του Γκόμεζ! (pic)

Η Γιουνάιτεντ υποδέχθηκε την Λίβερπουλ και ο Κλοπ έδωσε την ευκαιρία στον 18χρονο Αλεξάντερ-Άρνολντ να ξεκινήσει για πρώτη φορά στην ενδεκάδα.

Πριν τη σέντρα στην παρουσίαση των ομάδων από το Sky Sports συνέβη κάτι μοναδικό. Το αγγλικό δίκτυο αποφάσισε να τον βάλει στο... σώμα του Τζο Γκόμες, καθώς δεν είχε πρόχειρη φωτογραφία του! Εκείνο που τους πρόδωσε είναι το νούμερο 12 στο σορτσάκι...

Sky have had to superimpose Alexander-Arnold's head onto Joe Gomez's body for the lineups. The number 12 on the shorts was the give away

— Tony Barrett (@TonyBarrett) January 15, 2017