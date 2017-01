Η Έβερτον έκανε χαρούμενο τον μικρό Μπράντλεϊ (vids)

Ο 5χρονος οπαδός της Σάντερλαντ που αναμένεται να ξεκινήσει νέα σειρά δύσκολων χημειοθεραπειών για την επάρατη νόσο, η οποία δυστυχώς δείχνει να τον κερδίζει, βρέθηκε στο γήπεδο των «ζαχαρωτών» και συνόδευσε τους ποδοσφαιριστές του Ρόναλντ Κούμαν στον αγωνιστικό χώρο.

Πριν από το ματς, έπαιξε και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο, με την Έβερτον, να έχει προσφέρει κι ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να βοηθήσει τους γονείς του να πληρώσουν τις θεραπείες...

Δείτε το βίντεο με τον μικρό :

Romelu Lukaku brings Bradley Lowery out into the pitch. @LivEchoEFC pic.twitter.com/sjA9PwfdSR

Lovely applause from the Everton crowd for Bradley Lowery (via @Tony_Scott11) pic.twitter.com/ZTaq5BITWa

— 101 Great Goals (@101greatgoals) January 15, 2017