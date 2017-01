Στη Μπαρτσελόνα... ξεκαρδίστηκαν με το γκολ του Βιδάλ! (vid & pic)

Ο δεξιός οπισθοφύλακας των «μπλαουγκράνα» που προσπαθεί να κερδίσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής από τον Λουίς Ενρίκε και να σταματήσουν οι οπαδοί του συλλόγου να μνημονεύουν τον Ντάνι Άλβες, με κούρσα που έκανε στο 80' της Σαββατιάτικης αναμέτρησης με τη Λας Πάλμας στο «Καμπ Νόου», σκόραρε για το τελικό 5-0 με δεξί πλασέ και το χάρηκε ιδιαίτερα...

Παίξε νόμιμα στην Vistabet με επιστροφή στοιχήματος, αν ο Ζλάταν ή ο Φιρμίνο σκοράρει το πρώτο τέρμα στο Μάντσεστερ Γ. - Λίβερπουλ.

Μαζί του και ο πάγκος της Μπαρτσελόνα, όπου όλοι γέλασαν και τον χειροκρότησαν!

Just look at how much that goal means to Aleix Vidalpic.twitter.com/mJiPYz3qos

— El Máestro (@ElMaestrofcb) January 14, 2017