Ο Παγιέ ανακοίνωσε... απεργία προκειμένου να φύγει από την Γουέστ Χαμ και όπως είναι λογικό οι οπαδοί δεν πήραν με καλό μάτι την πρωτοβουλία του. Έτσι, ένας από αυτούς αποφάσισε να κάνει τη φανέλα του Γάλλου... χαλάκι πριν το ματς με την Κρίσταλ Πάλας.

West Ham fans use Dimitri Payet's shirt as a doormat (via @billyboymc1975) pic.twitter.com/xSYtNqBmxN

— 101 Great Goals (@101greatgoals) January 14, 2017