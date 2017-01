Καρίμ: «Ευτυχισμένος που ήρθα στην πιο μεγάλη ελληνική ομάδα» (vid)

Πιο αναλυτικά:

Είμαι τόσο χαρούμενος και ευτυχισμένος που γίνομαι μέλος της μεγαλύτερης ομάδας στην Ελλάδα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι στην οικογένεια του Ολυμπιακού γιατί ξέρω ότι είναι ένα από τα πιο μεγάλα κλαμπ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να δώσω τα πάντα στην ομάδα. Πιστεύω ότι θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές φέτος. Επίσης ότι θα πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλει η ομάδα και οι οπαδοί μας. Πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε και θα προσπαθήσουμε γι' αυτό.

Το who is who του Καρίμ Ανσαριφάρντ από Ολυμπιακό