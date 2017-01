Ο Ερίκ Καντονά επέστρεψε και αυτή τη φορά έχρισε διάδοχό του τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Απολαύστε τον Γάλλο, που δεν αφήνει τίποτα ασχολίαστο!

Οι μεγαλύτεροι αγώνες στην Sportingbet. Παίξε νόμιμα με πριμ 5% στο Σεβίλλη - Ρεάλ Μαδρίτης.

The Commissioner of Football returns for his New Year address...

And he has proclaimed that @Ibra_official is his heir! pic.twitter.com/QTNeUetnF8

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 12, 2017