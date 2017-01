Νέα συμβόλαια στους Ζιρού, Κοκλέν και Κοσιελνί! (vid)

Οι τρεις Γάλλοι ποδοσφαιριστές έχουν αναδειχθεί σε υπερπολύτιμες μονάδες του ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Αρσέν Βενγκέρ και παρά το γεγονός πως οι υποθέσεις των Αλέξις Σάντσες και Μεσούτ Εζίλ ήταν εκείνες που απασχολούσαν κυρίως τους διοικούντες την ομάδα, ήρθε η θετικότατη εξέλιξη με τους «τρικολόρ».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τρία σημαντικά στελέχη της ομάδας μας θα είναι μαζί μας και τα επόμενα χρόνια. Ο Φρανσίς έχει τρομερές τεχνικές ικανότητες και είναι αφοσιωμένος κάθε μέρα σε κάθε προπόνηση. Ο Ολιβιέ έχει εμπειρία από μεγάλα παιχνίδια και έχει γίνει ακόμα πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Φυσικά και ο Λοράν είναι παίκτης – κλειδί και ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στον κόσμο» δήλωσε ο Αρσέν Βενγκέρ.

DONE DEAL: Francis Coquelin, Lauren Koscielny and Olivier Giroud have signed new contracts at Arsenal. pic.twitter.com/eRImAkgyeW

— Transfer Related (@TransferRelated) January 12, 2017