Ο Ροναλντίνιο μας θύμισε το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε!

Σίγουρα το θέμα της χθεσινής ημέρας ήταν το γράμμα του Ροναλντίνιο στον οκτάχρονο εαυτό του, την εποχή δηλαδή που έχασε τον πατέρα του τόσο πρόωρα. Η αφήγηση του Βραζιλιάνου άσου ήταν συγκλονιστική και συγκίνησε όποιον διάβασε το κείμενο,

Αυτό, όμως, που ξεχωρίζω δεν είναι τόσο η συγκινητική πλευρά της ιστορίας όσο το «ταξίδι» που μας έκανε σε λίγο πιο αθώες ποδοσφαιρικά εποχές. Τότε που όλοι ξεκινούσαν τη μπάλα από τα πάρκα και τις αλάνες και όχι τα σύγχρονα 5Χ5 κλουβιά, τότε που έτρεχες γρήγορα και κλωτσούσες με όλη τη δύναμη σου για να βάλεις γκολ και δεν μάθαινες τα 4-3-2-1 και τους ρόμβους, τότε που το ποδόσφαιρο έβγαινε από το μυαλό και την καρδιά και όχι από το γυμναστήριο και τα συμπληρώματα διατροφής.

Ο Ρόνι κλασικός εκφραστής του jogo bonito δεν έμπαινε σε καλούπια, ακολουθώντας τη συμβολή του πατέρα του που του έλεγε: «παίξε με χαρά, παίξε ελεύθερα»! Γι αυτό το λόγο κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο δημοφιλής ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και να έχει μία τεράστια καριέρα. Αν έμπαινε στις νόρμες που η σύγχρονη εποχή ήθελε να του επιβάλλει, ενδεχομένως να είχε κατακτήσει περισσότερους τίτλους στην καριέρα η ακόμα και να είχε φτάσει και ψηλότερα. Αλλά who gives a shit, όπως λένε οι Αμερικάνοι καθώς αυτά που πρόσφερε σε εμάς τους φιλάθλους, ήταν απείρως περισσότερα από όσα μας έχουν δώσει άλλοι μεγάλοι αστέρες της στρογγυλής θεάς! Απίστευτα γκολ, περίτεχνες ενέργειες, no look πάσες και κυρίως μη περιχαρακωμένη φαντασία στο παιχνίδι του, εξαντλώντας κάθε πτυχή του ταλέντου του μέσα στον αγώνα. Εγώ προσωπικά, όλα αυτά δεν θα τα άλλαζα με τίποτα...

Το γράμμα του Ροναλντίνιο με «άγγιξε» έντονα και για έναν επιπλέον λόγο. Ο Ρόνι δεν προσπαθεί να δημιουργήσει μία άλλη εικόνα του εαυτού του, από την πραγματική. Δεν προβάλλει τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς του, την προχωρημένη κόμμωση του, τα καλοσχεδιασμένα τατουάζ του. Για το μόνο που μιλά συνεχώς είναι το χαμόγελο του, εκείνο το αθώο παιδικό χαμόγελο που υπήρχε στο πρόσωπο του ακόμα και μετά τις ήττες, με αποτέλεσμα αρκετοί να τον παρεξηγούν. Πρόκειται για όσους δεν τον ήξεραν καλά, δεν ήξεραν τι σκεφτόταν και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την πεποίθηση του, ότι «το ποδόσφαιρο είναι χαρά και στόχος του είναι να προσφέρει χαρά».

Ναι το ποδόσφαιρο είναι χαρά και τέχνη, όπως γράφει ο 36χρονος Βραζιλιάνος. Αυτές οι δύο λέξεις εκφράζουν απόλυτα το δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο, ασχέτως αν στην εποχή μας χρησιμοποιούμε πολλές άλλες λέξεις για να το χαρακτηρίσουμε που φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό.

Το λέει και ο ίδιος ο Ροναλντίνιο: «Όταν φτάνεις σε τέτοιο επίπεδο, οι άνθρωποι περιμένουν πολλά πράγματα από σένα. Θα συνεχίσεις να παίζεις με τον τρόπο σου; Ή θα αρχίσεις να κάνεις υπολογισμούς; Θα αρχίσεις να παίζεις με λιγότερο ρίσκο; Η μόνη συμβουλή που μπορώ να σου δώσω είναι η εξής: παίξε με τον δικό σου τρόπο. Παίξε ελεύθερα. Άκου τη μουσική...»

Σε ευχαριστούμε για τη μουσική τεράστιε Ρόνι!